Una folla immensa questo pomeriggio a Muravera per l’ultimo saluto a Matteo Porcu, colpito sin dalla nascita da una rarissima malattia neurodegenerativa. Gli avevano dato pochi mesi, ha vissuto per 14 anni dispensando amore a chiunque ha avuto la fortuna di incontrarlo. I compagni delle scuole medie lo hanno accolto con una rosa bianca in mano, il parroco Padre Ignazio (che ha concelebrato con il cappellano militare don Walter) ha assicurato che «senz’altro oggi nel regno dei cieli stanno festeggiando».

Matteo è stato amato da tutti, a partire dai medici che lo hanno sempre accudito nel migliore dei modi. Grazie a Matteo è nato il Sogno Spettacoloso, l’associazione presieduta dal padre, Maurizio (militare a Capo San Lorenzo). Un amore infinito, quello del papà per il piccolo Matteo.

Il sogno è realizzare il primo resort socio-sanitario. Tantissimi i messaggi di affetto. «Hai sempre vissuto ogni giorno come fosse l’ultimo – scrive un compagno delle scuole medie – lottando per svegliarti la mattina seguente. Hai dimostrato di essere un soldato, il più forte mai esistito. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre».

