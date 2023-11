Matteo Porcu se n’è andato. Nato a Muravera, aveva solo 14 anni ed era affetto da una malattia neurodegenerativa rara. Ha vissuto, anche grazie al padre, circondato dall’amore. E a dare l’annuncio della sua dipartita è proprio papà Maurizio:

«Per arrivare a tutte le persone che abbiamo incontrato in questi 14 anni, le persone con il quale abbiamo vissuto una parte del viaggio di questa vita, ha scritto sui social, «condivido questa foto che ci ritrae in un momento felice. Il piccolo presidente dell’associazione “Il sogno spettacoloso”, il mio magico figlio Matteo, è diventato un angelo. Gli serviva un posto più comodo per permetterci di dare Vita ai Sogni». L’associazione era nata con un obiettivo ambizioso: realizzare un resort per chi nella vita affronta qualche difficoltà in più.

Anche l’amministrazione comunale del paese del Sarrabus si stringe intono a Maurizio e ai suoi parenti: «Il Comune», si legge in una nota ufficiale, «si unisce al dolore di Maurizio e dei suoi familiari per la scomparsa prematura di Matteo, un piccolo angelo volato via troppo presto da questa vita».

La messa sarà celebrata mercoledì 29 novembre alle ore 15 nella Chiesa Vergine di Nazareth e San Giovanni Paolo di Muravera.

La notizia della morte di Matteo ha fatto il giro della comunità in un amen. E arriva anche un toccante messaggio della scuola Dante Alghieri, frequentata dal piccolo Matteo. Ecco il testo integrale.

La fortuna di conoscere un angelo!

C'è stato un giorno, qualche tempo fa, che è nato un bambino speciale!

E come accade, tra i tanti bimbi che nascono ogni giorno, a lui era stato dato un compito prezioso: portare il colore e la musica della vita nei cuori di tutti quelli che avrebbe incontrato nel suo cammino.

Compito non semplice davvero, tuttavia non da solo doveva riuscire in questa impresa, a lui erano state messe vicino tante persone super, con poteri magici, pronte a sostenerlo e a dargli una mano.

E come spesso accade in queste occasioni, l'impresa affidata è stata portata a termine con enorme successo!

Sembra incredibile davvero, ma ovunque passasse il bimbo, nasceva nel cuore della gente gioia e felicità, se qualcuno era triste o sconsolato, come per magia si ritrovava tutto pieno di pensieri belli e con un sorriso stampato sul viso!

Non esistevano più colori cupi nelle pareti del cuore delle persone, come per incanto, al suo passaggio, tutto si riempiva di tinte vive e sgargianti: rosso, verde, rosa, arancione, celeste e chi più ne ha più ne metta... una tavolozza di pura felicità!

Che bello era poterlo incontrare, chiunque ne ha avuto l' occasione è cambiato per sempre!

In tanti, anzi tantissimi hanno avuto questo onore e per loro la vita si è trasformata in una bellissima, grande emozione!

Ad un certo punto del suo cammino, un giorno come un altro, questo bimbo così speciale, era un po' stanco...tanto aveva dato… lui si voleva riposare… così è accaduto, come spesso accade, che si è addormentato per potersi ricaricare!

Ma lui non era solo nemmeno in questo momento, tutte le persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo lo hanno accompagnato e con il cuore in mano gli hanno augurato Buon Viaggio, lo hanno incoraggiato con un Sorriso e un Bacio e gli hanno sussurrato con Voce Soave....

Vai, corri felice e spensierato sulle nuvole del cielo e sopra ogni prato...

è arrivato il Tempo di Volare piccolo, dolce Matteo!

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata