Muravera piange la scomparsa di Renzo Busonera, docente di chimica all'istituto tecnico Einaudi ed ex assessore comunale ai Lavori Pubblici nella prima Giunta di Salvatore Piu (dal 2000 al 2003, poi rassegnò le dimissioni). Busonera fu (e ancora lo è) un vero e proprio punto di riferimento per centinaia di studenti.

«Spero abbiate mangiato chiodi a colazione e non pane e Nutella» era il suo saluto appena entrato in classe. Saluto diventato famoso fra gli ex studenti di Muravera. Aspetto severo, cuore immenso, tutti sono concordi sul fatto che Busonera fosse un uomo d'altri tempi capace di trasmettere ai suoi studenti non solo le nozioni e i segreti della sua materia d'insegnamento (la chumica) ma anche il rispetto, le regole, il valore del lavoro e dell'impegno. Il tutto con un misto, appunto, fra severità e simpatia.

Ormai in pensione da tempo, girava con la sua inconfondibile Citroen Mehari verde. La chimica non era l'unica passione della sua vita ma anche l'ingegneria. Sua, infatti, la firma sul progetto della caserma della Polizia stradale di Muravera. Renzo Busonera, insomma, ha dato un contributo concreto a Muravera.

«È stato assessore», ricorda il sindaco Salvatore Piu, «nella prima Giunta da me guidata, oltre venti anni fa. Una persona seria e competente con la quale è stato un piacere lavorare».

Tra le sue battaglie quella per completare la strada tra Feraxi e Capo Ferrato (per raggiungere Costa Rei). Battaglia ancora in corso che potrebbe concludersi il prossimo anno.

L'addio al suo “temutissimo” professore di chimica Muravera l'ha dato ieri nella nuova chiesa dedicata alla Vergine di Nazareth e a San Giovanni Paolo II.

