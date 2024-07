Luce lungo la strada degli agrumeti di Muravera per trasformarla in un’area sportiva anche dopo il tramonto. Il progetto da 70mila euro è stato appena approvato dalla Giunta comunale e consentirà di posizionare un’altra decina di pali con impianto a led lungo la via dei giardini.

I primi dodici pali – per un tratto di circa trecento metri - sono già stati posizionati lo scorso anno (anche qui la spesa è stata di 70mila euro). Ciascun apparecchio è dotato di un sistema di regolazione automatico della luce per ottimizzare al meglio i consumi energetici.

Col secondo intervento saranno illuminati altri trecento metri di strada. L’illuminazione in via Giardini è particolarmente apprezzata dagli appassionati della corsetta nelle ore serali ma anche da chi, soprattutto d’estate, ama sgranchirsi le gambe dopo cena.

