Muravera si prepara a festeggiare la 50esima edizione della Sagra degli Agrumi, un evento molto atteso che quest'anno si terrà dal 26 al 28 aprile.

In occasione di questa festa speciale, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Piu, ha lanciato un invito a tutti i cittadini di Muravera, in particolare agli abitanti di via Roma e del centro storico, a decorare i loro balconi e le loro case con fiori e tappeti.

«L'obiettivo di questo invito – spiega il sindaco Piu – è quello di rendere il paese ancora più bello e accogliente in vista di questo importante evento, che attira visitatori da tutta la Sardegna e che, di fatto, segna l'inizio della stagione turistica. L'idea è quella di creare un'atmosfera festosa e gioiosa che possa accogliere al meglio i visitatori».

«Decorare i balconi con fiori e tappeti non solo renderà il paese più attraente visivamente - ha detto l'assessore comunale al Turismo, Matteo Plaisant - ma contribuirà anche a creare un'atmosfera ancora più coinvolgente che accompagnerà i visitatori lungo le strade del centro storico e, naturalmente, lungo la via Roma che ospiterà la tradizionale sfilata».

