Tre postazioni per il salvamento sono operative da ieri nelle spiagge di San Giovanni, Piscina Rei e Feraxi, sul litorale di Muravera.

L'amministrazione comunale, come negli anni scorsi, ha affidato il servizio al Club sub Sinnai che opererà durante l'estate anche in altre spiagge della costa sud orientale dell'Isola. Un servizio importante per la sicurezza di chi frequenta il mare.

Oltre alle torrette, il Club Sub Sinnai opererà con i bagnini e i sommozzatori. Il servizio andrà avanti sino al prossimo 15 settembre.

Intanto il Comune di Muravera spenderà 142mila euro in due anni per garantire le spiagge pulite e accessibili a tutti. Saranno posizionate 13 passerelle in legno su ogni spiaggia e verrà assicurata la pulizia per sei giorni la settimana.

