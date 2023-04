Inaugurata questo pomeriggio a Muravera Piazza Maria Carta. A tagliare il nastro, assieme al sindaco Salvatore Piu, l’imprenditrice Rosi Sgaravati.

La piazza si trova tra via Roma, viale dei Platani e via Gramsci ed è stata pensata come un nuovo angolo pedonale. Al centro si erge una delle quattro sculture dell’arancia realizzate dal maestro Giuseppe Carta, anche lui presente (ed emozionato) all’inaugurazione.

Il primo cittadino ha ribadito l’importanza del seminare cultura. Al termine dell’inaugurazione la consigliera comunale Francesca Anedda, a sorpresa, ha cantato una canzone di Maria Carta. Tantissimi gli applausi.

© Riproduzione riservata