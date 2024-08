Anche Muravera ha una palestra all’aperto nel quartiere di Santa Lucia, in via dei Gelsi. Il Comune ha appena ultimato l’installazione di attrezzature sportive in quella che sarà, appunto, la nuova area fitness.

A disposizione degli utenti una sbarra per push-up con tre altezze, step regolabili su tre livelli, barre parallele, una fitness bike, una hand bike con spinners e un circuito per il calisthenics.

«Questo è solo un primo passo – ha detto Federico Lai, assessore comunale ai Lavori Pubblici - siamo al lavoro per completare la pavimentazione dell'area e riqualificare il campetto adiacente». L’area, infatti, sarà ultimata con un prato verde. Nel frattempo è già a disposizione dei cittadini.

