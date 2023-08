Lutto a Muravera per la morte di uno dei medici più amati, Roberto Plaisant, 73 anni.

Il dottor Plaisant è stato per 40 anni medico di base nel Sarrabus, a Castiadas prima e a Muravera poi. Originario di Montevecchio, era diventato sarrabese a tutti gli effetti.

Medico ma non solo. Roberto Plaisant era un grande appassionato di sport e, in particolare, un innamorato dei colori gialloblù del Muravera calcio di cui è stato presidente, allenatore e medico sociale. Con lui in panchina la prima storica promozione in Eccellenza. Come medico ha esercitato sino al 2019. Il figlio Matteo è attuale assessore comunale allo Sport e al Turismo.

«La scomparsa di Roberto Plaisant ci addolora profondamente - commenta il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - In tutti questi anni è stato un'autentica colonna per Muravera, a cui ha dato tantissimo sia come medico che come appassionato di sport. L'amministrazione comunale di Muravera, il sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale si uniscono al dolore di Matteo e dei suoi familiari e si stringono attorno a loro».

I funerali di Roberto Plaisant saranno celebrati domani a Muravera in orario da definirsi.

