Il Piano particolareggiato per il centro storico di Muravera, dopo la pubblicazione sul Buras, è stato presentato ai cittadini nell’aula consiliare “Piero Loddo”. All’incontro hanno preso parte l’assessore all’Urbanistica Federico Lai, il commissario ad acta Francesco Cilloccu e il progettista del piano, l’ingegnere Fiorenzo Fiori. “Investire nel centro storico – ha detto l’assessore Federico Lai - non è solo una scelta virtuosa, ma anche conveniente, poiché si utilizzano infrastrutture esistenti e si valorizza la qualità costruttiva degli edifici storici”.

Il centro storico di Muravera copre una superficie di 22 ettari, circa il 20 per cento dell'area complessiva del paese. “Il piano attuale risale alla fine degli anni '90 e non è più adeguato al Piano Paesaggistico Regionale - ha spiegato Lai - per questo motivo si è reso necessario sviluppare un nuovo strumento che tenga conto delle esigenze di sviluppo e fruibilità del territorio”.

Il commissario ad acta Cilloccu ha assicurato il massimo impegno per concludere l’iter di approvazione nel minor tempo possibile, mentre l’ingegnere Fiori ha illustrato i dettagli tecnici, presentando le schede degli edifici e gli elaborati del piano.

L'assessore Lai ha poi invitato i cittadini a partecipare attivamente al processo, sottolineando che “le osservazioni non sono contestazioni, ma contributi fondamentali per la redazione del piano. È importante che i cittadini siano informati e coinvolti in un progetto che punta a valorizzare il nostro patrimonio storico, rendendolo fruibile e attraente, anche da un punto di vista turistico”.

© Riproduzione riservata