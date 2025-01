Il presepe di Casa Mascia, nel centro storico di Muravera, si è aggiudicato il primo premio al concorso del miglior presepe a pari merito con quello della gioielleria Macis (in via Roma) fatto solo con gli ingranaggi dell’orologio. I premi sono stati assegnati ieri, 4 gennaio, dalla Pro Loco di Muravera che ha organizzato il concorso in collaborazione con il Comune.

Per la categoria “presepi di vicinato” il premio è andato a “Sa Mitza de Srabadori Masula”. Un riconoscimento speciale, infine, al presepe realizzato con la stampante 3d dall’istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi.

Per Casa Mascia è uno dei tanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni: una casa che diventa un museo grazie all’abilità dei proprietari, Sabrina Mascia e Alessandro Loddo. La casa-museo sta diventando un punto di attrazione turistica per il territorio.

© Riproduzione riservata