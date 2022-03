Mistero sulla spiaggia di San Giovanni a Muravera col ritrovamento di una barca in legno di 11 metri in ottime condizioni. Ad avvistarla sono stati i pescatori della cooperativa San Giovanni che hanno subito chiamato i carabinieri e i Vigili del fuoco.

Probabilmente il natante è stato trascinato dalle correnti: i militari hanno già sequestrato il natante avviando anche le indagini. Diverse le ipotesi con una certezza: l'imbarcazione apparteneva a extracomunitari che potrebbero avere raggiunto le coste sarde abbandonandolo. Ma non si esclude il peggio. La barca come detto è in perfette condizioni: a bordo indumenti e taniche vuote. Non sono stati invece trovati documenti.

Le indagini sono coordinate dal luogotenente Giorgio Ghiani, della Compagnia di San Vito, che agisce con i militari della Stazione di Muravera e del Nucleo operativo radiomobile di San Vito. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della sede di San Vito che hanno messo in sicurezza la barca.



