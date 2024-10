Federico, studente di Villasalto all’istituto superiore Einaudi-Bruno di Muravera, avrebbe compiuto 18 anni il 5 ottobre. I suoi compagni, nel giorno del suo compleanno, gli hanno voluto dedicare la prima assemblea di istituto. Per “Fede”, così tutti lo chiamavano, è stata realizzata anche una targa: «A volte da un’altra madre nasce un fratello – è la frase che è stata incisa – e niente cancella, tu sappi che ti porto dentro in eterno».

La targa ricordo

Gli studenti hanno festeggiato il compleanno dell’amico scomparso con una partita nel campo di basket dell’istituto tecnico («dove anche tu ti divertivi a giocare») e con la visione di un docufilm sull’amicizia in psicologia. «Abbiamo deciso», hanno sottolineato i compagni del liceo e del tecnico «che fosse giusto celebrare il tuo compleanno così, non con gli occhi tristi ma incontrandoci tutti insieme qui, nella tua scuola, che non ti dimenticherà mai».

