Al via a Muravera il 24 aprile la cinquantunesima sagra degli agrumi, che quest'anno si svolgerà anche a Costa Rei dal primo al 4 maggio in concomitanza dell'arrivo dei primi turisti.

La giornata clou sarà quella del 27 aprile con la sfilata delle etonotraccas, gruppi folk, annunciati da tutta la Sardegna, cavalieri, la banda musicale di Muravera.

Per giovedì prossimo sono previsti laboratori a scuola, escursioni a Costa Rei, visite al museo Sanna Sulis e in serata uno spettacolo con Reverendo Jones in concerto.

© Riproduzione riservata