Nuovi spazi pubblici e parchi giochi più sicuri e accoglienti a Muravera e Costa Rei. È stato approvato il progetto esecutivo di arredo urbano da centomila euro per il miglioramento delle aree destinate al tempo libero e alla socialità. Gli interventi “mirano a rafforzare – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Federico Lai - la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici nelle aree strategiche delle due località.

A Costa Rei il parchetto comunale tra via degli Asfodeli e via delle Mimose sarà sottoposto a un restyling completo. Oltre alla manutenzione dei giochi verrà creato un camminamento che agevola l’accesso dalle strade principali, con nuove superfici antitrauma a tutela dei più piccoli.

Nel centro di Muravera verrà realizzato un parco giochi in piazza Europa con nuove strutture tra cui un castello con scivolo e un’altalena. Verranno anche installati dissuasori stradali in piazza Chiesa per migliorare la sicurezza in prossimità del monumento ai caduti, e un sistema di protezione in vico IV Roma per ridurre i rischi legati a un salto di quota.

