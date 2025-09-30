Il bando
30 settembre 2025 alle 21:02
Muravera, aperte le buste per la gestione del campeggio comunale Piscina Rei
La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del segretario Comunale procederà, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara, in seduta pubblica, presso la sede del Servizio tecnico del Comune di Muravera, nella via Europa/angolo via Sarrabus, all’apertura delle offerte tecniche. Il tutto nell’ambito della procedura per la “concessione del servizio di gestione del campeggio comunale Piscina Rei, i territorio di Muravera.
