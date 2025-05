Al via a Muravera i lavori di riqualificazione di piazza Europa, piazza di Chiesa, vico IV Roma e l’area giochi situata tra via delle Mimose e via degli Asfodeli a Costa Rei.

In Piazza Europa è prevista l’installazione di nuove attrezzature ludiche per bambini, tra cui scivoli, altalene e dondoli, posizionate su una pavimentazione morbida anti trauma, per garantire la massima sicurezza. Previsti anche i dissuasori davanti al Monumento ai Caduti.

«Nell’area giochi di Costa Rei, si legge in una nota del Comune verranno effettuati interventi di manutenzione sui giochi esistenti, con il consolidamento delle strutture, la sostituzione degli elementi deteriorati, la posa della pavimentazione antitrauma e di alcune sedute e la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento con la strada».

