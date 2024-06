Ha lottato da sempre con tanta forza, senza mai perdere il sorriso. E ha preso parte, ogni volta che ha potuto, alle battaglie per difendere l’ospedale San Marcellino di Muravera. Oggi Marco Spanu, 44 anni, si è arreso alla malattia (la distrofia muscolare di Duchenne).

«Marco è stato un esempio di coraggio e determinazione per tutta la comunità – ha detto il sindaco di Muravera Salvatore Piu – ha affrontato con grande dignità le sfide imposte dalla malattia e allo stesso tempo ha trasmesso a tutti la sua voglia di vivere. L'amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia Spanu in questo momento di profonda tristezza e vuole esprimere le più sentite condoglianze per la perdita di un caro figlio e amato membro della nostra comunità”.

