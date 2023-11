Un cumulo di rifiuti – scarti di edilizia – ed un water per le strade degli agrumeti di Muravera, a cento metri dal centro urbano. Un gesto da parte di incivili che ha visto la reazione da parte di chi è solito passeggiare in quella zona con un cartello in bella vista proprio sul cumulo di rifiuti: “Non sei altro che un m…”.

Gli incivili che abbandonano i rifiuti, insomma, non accennano a diminuire ma sembra crescere la sensibilità per l’ambiente da parte della comunità di Muravera. Un ruolo importante lo svolgeranno nei prossimi mesi i barracelli guidati dal comandante Daniele Battaglia: saranno loro a perlustrare il territorio a caccia degli inquinatori. Nei giorni scorsi uno di questi sarebbe stato individuato nella zona di Colostrai.

