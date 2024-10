«Stanotte è morto a Sestu un ragazzo di 26 anni schiacciato da un cancello, una guardia giurata. Ancora sono in corso i rilievi, quindi certamente non è il mio compito - né potrei farlo per rispetto delle autorità - dire quali sono le dinamiche di un incidente».

Alla tragica scomparsa di Nicolò Meloni ha dedicato un passaggio nel suo intervento anche la ministra del Lavoro Marina Calderone, a Cagliari per i festeggiamenti di due anni del governo Meloni.

«Perdere un ragazzo è sicuramente un qualcosa che non deve accadere perché il lavoro è vita», ha aggiunto, ricordando la sua presenza ieri a Bologna per un incontro in prefettura dopo il gravissimo incidente nello stabilimento della Toyota, e i provvedimenti del governo sul piano della sicurezza sul lavoro.

