I carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato per furto aggravato un 54enne del luogo, operaio, incensurato.

I militari, grazie all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della città, hanno raccolto nei confronti dell'uomo inequivocabili elementi di colpevolezza per il furto nel cantiere stradale in via Giulio Cesare.

