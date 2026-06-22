Proseguono i lavori di riqualificazione in via Cesare Cabras, una delle opere più importanti riguardanti la viabilità cittadina. Il cantiere, che interesserà il tratto fino a poco prima di via della Conciliazione, procede verso il completamento previsto dall’Amministrazione entro i sei mesi come da progetto. «Abbiamo avuto dei rallentamenti dovuti ad alcune situazioni di sovrapposizione tra acque fognarie e meteoriche. È stato quindi necessario valutare insieme alla ditta le condizioni tecniche più adeguate per poter proseguire. Inoltre, allargheremo i marciapiedi sino a 150 centimetri per renderli più accessibili anche per le persone con disabilità. Rientra negli obiettivi del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi.

Tra gli interventi completati in questi giorni c’è anche la posa delle nuove alberature, con jacarande e washingtonie che andranno a caratterizzare la via. Una scelta legata anche alla resistenza delle specie individuate. «La scelta non è casuale: questi alberi resistono agli attacchi del punteruolo rosso. Inoltre, abbiamo già posato l’impianto di irrigazione e quello dell’illuminazione pubblica, che era stato interessato dalle radici delle precedenti piante. I lavori stanno procedendo secondo i programmi», aggiunge Nonnoi.

Il sindaco Tomaso Locci invece, si è soffermato sugli effetti dell’intervento nel territorio, in particolare nei confronti dei commercianti: «Comprendiamo, e ci dispiace, per i disagi delle attività commerciali presenti lungo la strada. Tuttavia, i lavori garantiranno maggiore sicurezza e benefici per tutta la comunità».





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