Trovato con un grimaldello in tasca per il quale non avrebbe giustificato il possesso, un 33enne di Monserrato è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione locale.

Il giovane è stato notato mentre a piedi transitava nella via Porto Botte, nei pressi di alcune auto in sosta; sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una lama per seghetto di 31 centimetri.

Di qui la denuncia e il sequestro. Il tutto è avvenuto durante un’operazione di prevenzione istituito dal comando della Stazione in tutto l’abitato. Nell’occasione sono state controllate anche altre persone, tutte rilasciate.

© Riproduzione riservata