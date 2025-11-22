Un uomo di 59 anni, originario del Sulcis e senza fissa dimora, è stato rintracciato e arrestato all’alba dai carabinieri della Stazione di Monserrato.

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, dopo che il 19 novembre si era allontanato dalla comunità terapeutica dove era inserito come misura alternativa alla detenzione.

Le ricerche avviate dai militari hanno permesso di individuare il 59enne durante i controlli sul territorio.

L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/Fr.Me.)

