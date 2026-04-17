Le atmosfere dell'era d'oro del cinema italiano, rivisitate ai giorni nostri: questa è la musica degli Ave Mariachi, terzetto strumentale cagliaritano che tornerà dal vivo sabato 18 al Teatro Sirio di Monserrato, dopo la data dello scorso mese al Jester Club. La musica partirà alle 20 sul palco di via 31 marzo 1943, con ingresso libero a offerta consapevole.

Gli Ave Mariachi nascono nel capoluogo attorno al 2017, con l'incontro artistico degli attuali membri Federico De Virgiliis (chitarra), Marcello Zasso (basso) e Alessandro Curto (batteria), che unendo le comuni passioni per generi come surf rock, blues e varianti acide, rockabilly, funky e musica per il cinema – specialmente dai versanti di pulp, noir e poliziottesco italiano – elaborano un'esplosiva miscela musicale, pensata proprio come sonorizzazione filmica.

Un'opera di recupero delle colonne sonore e degli stilemi classici degli anni Settanta, che non va però a essere semplice omaggio, ma rivisita e rende proprie le composizioni e le estetiche scelte per il repertorio. Inserendosi in quel filone di revival cinematico, inaugurato in Italia dai Calibro35 – di cui gli Ave Mariachi sono ovviamente fan – la band attende ancora un esordio discografico, ma alcuni brani come "Lazy Trip" sono già reperibili sui loro canali online.

© Riproduzione riservata