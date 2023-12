Grave incidente verso le 3,30 tra Monastir e Ussana: il conducente di un’auto ha investito due uomini che si trovavano sul ciglio della strada statale 466.

Immediata la segnalazione al 118: i soccorritori hanno così accompagnato i due feriti in ospedale, uno al Brotzu e uno al Policlinico. Ad entrambi è stato assegnato un codice rosso per la gravità delle lesioni riportate.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e capire perché i due uomini, tra i 45 e 50 anni, di nazionalità turca, si trovassero a piedi in un tratto di strada pericoloso in piena notte.

Il conducente non li ha visti e dopo il terribile impatto ha dato subito l’allarme.

