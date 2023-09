È ancora emergenza migranti, non solo in Italia ma anche lungo le coste della Sardegna, dove nelle ultime ore non si affievolisce la polemica circa la nuova tendopoli, a Villanovaforru, destinata al trasferimento di stranieri verso l’Isola dall’hotspot ormai al collasso di Lampedusa.

E nel frattempo è mistero sulle coste di Muravera.

Questa mattina, in località Colostrai, è stata segnalata la presenza di un gommone nero, senza motore, lungo 10 metri.

Probabilmente trascinato a riva dalle correnti, si era arenato sulla spiaggia.

A bordo nessun oggetto né effetti personali, solo alcuni rifiuti con delle etichette in lingua araba.

I carabinieri della locale stazione hanno informato la Guardia costiera competente per l'attivazione di eventuali piani di ricerca di uomini dispersi in mare. Al momento non è stato rintracciato nessuno. Anche le ricerche avviate e tuttora in corso a terra non hanno consentito di rintracciare migranti.

Si tratta di una circostanza anomala in quanto in genere chi sbarca clandestinamente tende a farsi individuare per essere poi assistito.

