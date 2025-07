È stata una mattinata di caos oggi sul litorale quartese. Senza alcun preavviso, via Serchio, la strada che conduce al porto di Capitana e all’hotel Sighientu, è stata chiusa al traffico.

Una delle ditte incaricate dall’Enel doveva effettuare i ripristini dell’asfalto dopo alcuni lavori e così, con buona pace dei vacanzieri, sono state vietate al traffico non una ma entrambe le carreggiate, rendendo l'accesso off limits in entrambe le direzioni.

Nel mezzo dell’ira generale c’è chi è passato lo stesso per raggiungere l’hotel affondando nel catrame appena steso e chi ha impregnato le ruote degli scooter.

Una situazione che ha indispettito, e non poco, anche il Comune. «L’Enel ha avviato i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Serchio, senza alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione», è scritto in una nota, «senza sindacare sull’importanza dell’opera, è quanto meno paradossale che l’azienda abbia deciso unilateralmente di dare avvio ai lavori di fresatura senza contattare il Comune e senza tenere conto del grande flusso di cittadini e turisti che in questo periodo dell’anno frequentano la zona interessata».

Alla luce di questo, «si è intervenuti per far bloccare subito i lavori e l’amministrazione comunale si riserva di prendere opportuni provvedimenti a seguito del danno causato al tessuto produttivo e anche all’immagine di Quartu».

© Riproduzione riservata