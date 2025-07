Il 16 luglio 1686, nel giorno della festa del Carmelo, moriva a Buda (attuale Budapest), ucciso da una fucilata turca, don Manuel Diego López de Zúñiga Sotomayor y Mendoza y Sarmiento de Silva X duque de Béjar y Plasencia, VI duque de Mandas y Villanueva, grande de España, XI marqués de Gibraleón, VI de Terranova, XII conde de Belalcázar, XI de Bañares, XIV Vizconde de la Puebla de Alcocer, Caballero de la Orden del Toison de Oro.

La morte, che suscitò un’ondata di commozione nell’Europa di allora (compresa Mandas e i paesi del Ducato), vide, il 18 novembre 1686, anche le condoglianze dell’allora Papa Innocenzo XI unitamente a quelle di numerosi re e sovrani.

Per ricordare la figura del “Buen Duque don Manuel” e per definire forme di valorizzazione futura della figura di don Manuel e della storia del Ducato di Mandas, si è tenuta una cerimonia alla presenza del Console onorario d’Ungheria in Sardegna Gabor Pinna.

«L'occasione, oltre alla commemorazione, - dice il sindaco Umberto Oppus - è servita a tracciare una serie di progetti che saranno portati avanti nei prossimi mesi. Far conoscere la figura del Duca di Mandas in Ungheria al fine di stimolare nuovi mercati turistici, avviare un confronto anche l'ambasciata spagnola per creare un percorso condiviso, proseguire nella ricognizione negli archivi spagnoli di notizie e riferimenti sulla Sardegna per promuovere politiche di ricerca storica finalizzandola alla promozione dei luoghi ed al mercato turistico».

