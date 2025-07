Sulle rive del Flumendosa, all’ingresso nord di Villaputzu, c’è di nuovo il pontile mobile per canoe, kayak e piccole imbarcazioni. L’ha posizionato l’amministrazione comunale di Villaputzu per offrire un servizio ai cittadini e ai turisti e anche per cercare di far decollare il turismo fluviale.

Il pontile mobile era stato posizionato una prima volta nell’estate del 2018 ma fu poi rimosso anche a causa dell’alluvione che si abbatté sul Sarrabus. Nel 2020 un secondo tentativo, anche questo però non andò a buon fine: dopo pochi mesi fu di nuovo rimosso perché non si trovarono associazioni interessate alla gestione. Adesso il terzo tentativo, per la soddisfazione degli amanti delle canoe e dei Sup. Da dove è posizionato è possibile navigare, appunto, il Flumendosa, e arrivare agevolmente sino alla foce (prima spiaggia di Villaputzu).

