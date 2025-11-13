«Mio figlio ha rischiato di morire, grato alla maestra che gli ha salvato la vita»Una paura immensa trasformata in una storia «a lieto fine». Parla il papà del bambino che stava soffocando con un pezzo di pane in una scuola a Maracalagonis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Mio figlio ha rischiato di morire». Sono parole colme di emozione e gratitudine quelle del padre del bambino salvato ieri a Maracalagonis dalla sua insegnante grazie a una tempestiva manovra di disostruzione. Una paura immensa, trasformata in una «storia a lieto fine».
Il piccolo, alunno della scuola primaria “Manzoni”, stava mangiando un pezzo di pane durante la ricreazione quando un boccone gli è andato di traverso, ostruendogli le vie respiratorie. «Se non fosse stato per il pronto intervento dell’insegnante – scrive il padre sui social – con specifiche e mirate manovre di disostruzione è riuscita in pochi secondi a scongiurare un soffocamento che sarebbe stato inevitabile. L’epilogo avrebbe potuto essere tragico».
Nel rivivere quei momenti, il papà confessa: «Tremo mentre scrivo, perché un genitore non vorrebbe mai nemmeno immaginare una cosa simile. Ma la preparazione, la calma e la lucidità di quella maestra meritano tutta la mia riconoscenza».
Passata la paura, resta una profonda gratitudine verso la scuola e il personale che ha agito con prontezza: «Oggi ho capito che la scuola è stata un luogo di protezione, non solo di istruzione. Mio figlio sta bene, e anche i suoi compagni si stanno riprendendo dallo spavento. Ci lamentiamo spesso di ciò che non funziona, ma questa volta voglio dirlo forte: efficienza, preparazione e sensibilità hanno vinto su tutto. Grazie di cuore».
(Unioneonline/v.f.)