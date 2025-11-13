Maracalagonis, bimbo rischia di soffocare per un pezzo di pane: salvato dalle insegnanti con una manovraPaura per un piccolo di quinta elementare, la sindaca: «I genitori vogliono che si sappia e ringraziano l’intervento tempestivo delle educatrici»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Salvato grazie a una manovra di disostruzione, anti-soffocamento, messa in atto da due insegnanti: il dramma, con protagonista di un bambino di quinta elementare, è stato sventato nella scuola Manzoni di Maracalagonis.
A raccontare l’episodio è la sindaca Francesca Fadda, con l’autorizzazione dei genitori del piccolo: anche così vogliono ringraziare chi ha salvato la vita al loro bambino.
«Quel piccolo boccone di pane, che può capitare a chiunque, è andato di traverso e stava ostacolando la respirazione del bambino», spiega la prima cittadina, «che prontamente ha ricevuto le manovre adeguate dalle due insegnanti a cui oggi i genitori rivolgono ringraziamenti speciali».
Le salvatrici si chiamano Marisa e Laura: hanno effettuato «l'intervento tempestivo e professionale».
La prontezza e la competenza, aggionge Fadda, «dimostra che il nostro personale scolastico tutto a Maracalagonis è sempre pronto a intervenire in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza e il benessere degli alunni. Io personalmente invece aggiungo i ringraziamenti ai genitori del bambino», conclude, «per aver condiviso la loro gratitudine e per aver riconosciuto il valore del lavoro svolto dalle insegnanti».