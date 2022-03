Un 39enne è stato arrestato ieri sera dai poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena per maltrattamenti e minacce nei confronti della famiglia.

Gli agenti sono stati chiamati per una lite in un’abitazione e lì hanno trovato un uomo in forte stato di agitazione che, dopo aver inveito contro i familiari e averli minacciati, ha aggredito uno di loro. Messo in sicurezza, il 39enne è stato accompagnato in Commissariato. Oggi è in programma il rito di convalida.

