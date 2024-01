«Metteremo in difficoltà anche i Beatles». Ci scherza su il sindaco di Assemini, Mario Puddu. E richiama la celebre copertina di Abbey Road (con i Fab Four che attraversano incolonnati) per spiegare una singolare vicenda che aveva attirato l’attenzione di numerosi concittadini.

Ad Assemini sono state tracciate due serie di strisce pedonali una a ridosso dell’altra. Una decisione che appariva inspiegabile. Infatti si è trattato di un errore.

«Erano state tracciate erroneamente le strisce in un punto sbagliato», afferma il primo cittadino, che aggiunge: «Grazie a questa correzione (che avverrà in tempi brevissimi) riusciamo a recuperare anche qualche parcheggio in più».

