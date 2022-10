“Piena intesa” fra i comuni di Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Cagliari sull’ipotesi della metro da e per il capoluogo con destinazione Quartu.

La proposta è stata accolta durante una riunione di coordinamento che ha visto la presenza dei sindaci dei tre comuni interessati, dei rappresentanti di Arst e della Regione.

Il tracciato – Dal punto di innesto de Is Pontis Paris il tracciato passerà alle spalle del centro commerciale Carrefour-Le Vele, rientrando all’imboccatura del Viale Marconi all’altezza di via Maiorana, per poi proseguire verso il centro abitato.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Quartu Graziano Milia che ha parlato di una “deviazione sopportabile” rispetto alle esigenze della terza città della Sardegna, per la quale rimane “prioritaria la maggior rapidità di collegamento possibile da e per il capoluogo”.

“Esprimo a nome mio e degli assessori oggi presenti in riunione l’apprezzamento per l’impegno fin qui profuso dalla Regione e dall’Azienda Regionale dei Trasporti e che è stato ribadito ancora in sede odierna per i passaggi successivi, che prevederanno uno studio di prefattibilità e la successiva pianificazione urbanistica”, ha spiegato ancora il sindaco Milia.

