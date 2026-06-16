Maxi operazione dei Carabinieri nelle campagne di Uta, dove è stata scoperta e sequestrata una vasta coltivazione di cannabis composta da circa 30mila piante distribuite all'interno di sei capannoni. L'indagine è nata grazie ad alcune segnalazioni e voci raccolte nel territorio riguardanti movimenti sospetti nella zona rurale di Su Coddu. I successivi approfondimenti investigativi, condotti attraverso servizi di osservazione e monitoraggio dell'area, hanno consentito ai militari di individuare con precisione il sito della piantagione.

Il blitz ha coinvolto il personale del Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari, con il supporto del Nucleo Investigativo, dei militari della Compagnia di Iglesias e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta. All'interno dei sei capannoni gli uomini dell’Arma hanno trovato circa 30mila piante di marijuana, alte tra i 50 e 170 centimentri e in avanzato stato di maturazione. Nel corso dell’operazione è stato anche sorpreso un uomo intento, già dalle prime ore del mattino, a lavorare nelle serre. Si tratta di un disoccupato originario del nuorese, 60enne, noto alle forze di polizia: per lui si configurerebbe l'ipotesi di reato di produzione di sostanze stupefacenti. L’uomo ora si trova in carcere a Uta.

L’intera area e la piantagione sono state poste sotto sequestro. I militari del Ris effettueranno ulteriori campionamenti e analisi tecniche per accertare le caratteristiche qualitative della marijuana.

(Unioneonline/v.f.)

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