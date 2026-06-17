Il biliardo sardo ha il suo re indiscusso ed è un orgoglio tutto locale. Matteo Sanna, 41enne di Decimomannu e portacolori del club “Filotto 2.0” di Assemini, ha firmato una storica doppietta laureandosi Campione Regionale Assoluto e Campione Regionale Eccellenza, dominando la stagione agonistica della Coppa Sardegna.

La passione di Sanna per questo sport, che richiede autocontrollo e un perfetto equilibrio psicofisico, affonda le radici proprio nel territorio: ha iniziato a giocare a soli 15 anni in un bar di Decimomannu, per poi legarsi alla nota sala biliardo di Assemini guidata dal presidente Alessandro Ladu. Per dieci anni Sanna è stato anche un attivo imprenditore locale come titolare del Champion’s Club nel suo comune di residenza, unendo la passione sportiva all’impegno professionale.

I titoli conquistati in questi giorni coronano una carriera straordinaria, che lo vede da dieci anni nella prestigiosa categoria Master. Dopo sei dure prove regionali che lo hanno visto quasi sempre sul podio, Sanna ha ottenuto il titolo Assoluto. Il definitivo capolavoro è arrivato il 14 giugno nella finale del campionato Eccellenza, dove il campione decimese ha sconfitto il Nazionale Fabio Mura, venendo premiato dal presidente regionale Paolo Scaramuzzi.

Questo successo porta in alto il nome di Decimomannu e della scuderia di Assemini, un ambiente in forte crescita grazie a investimenti mirati e alla presenza di grandi campioni. Per Matteo Sanna il futuro riserva ora la sfida più attesa: a fine giugno guiderà la spedizione sarda ai Campionati Italiani di Saint-Vincent, dove tenterà l’assalto ai massimi titoli nazionali.

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