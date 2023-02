Domani, sabato 11 febbraio, prende il via il Gran Carnevale 2023 promosso dalle Acli Girasole della Trexenta e dall’associazione turistica Pro loco di Suelli in collaborazione con le amministrazioni comunali di Suelli, Senorbì e Barrali, la Pro loco di Barrali e diverse associazioni della zona.

A inaugurare la rassegna itinerante sarà Suelli: domani alle 15 il raduno in Piazza Primo Maggio per la sfilata per le vie del paese, a seguire premiazione delle migliori maschere e zeppolata offerta dalla Pro loco. Venerdì 17 febbraio si festeggia a Senorbì: alle 17 appuntamento nella Piazza Santa Barbara per “Carnevalando Party”, pentolaccia, musica, balli e la premiazione dei migliori gruppi di carnevale. L’ultima tappa della rassegna itinerante in maschera è in programma domenica 26 febbraio a Barrali: alle 15 il raduno in Piazza Santa Lucia, la sfilata di chiusura del carnevale per le vie del paese, spettacolo con bolle giganti, musichiere e zeppolata offerta dalla Pro loco. Durante la serata ci sarà anche la degustazione dei vini del territorio promossa in concomitanza con l’iniziativa Suoni DiVini.

Anche gli altri paesi della Trexenta festeggiano il carnevale, con programmi differenziati. Se a Gesico l'appuntamento più divertente e colorato dell'anno è un'occasione per riscoprire il passato con la partecipazione delle maschere tradizionali, a Guamaggiore la Pro loco e il Comune invitano alla sfilata per le vie del paese i diversi gruppi del territorio. Appuntamento da non perdere quello in programma domenica 12 febbraio, quando a partire dalle 14.30 le strade di Guamaggiore si vestiranno a festa con la sfilata che attraverserà l’intero centro abitato con la partecipazione dei gruppi Maskareddas Gomajoresas, Pro loco San Sperate, Tom & Jerry e Scuole di Guamaggiore. La festa proseguirà con la zeppolata per tutti i partecipanti e la tradizionale pentolaccia.

