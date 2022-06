È una delle spiagge più belle della Sardegna col suo mare e la sua sabbia straordinari: parliamo di Cal'e Pira che oggi è stata invasa dai bagnanti arrivati da diverse parti della provincia di Cagliari.

C'erano anche i primi stranieri, quasi a far prevedere una stagione positiva dopo i due anni di Covid.

"Vengo qui da almeno dieci anni – dice Sandro Pinna, cagliaritano, impiegato – e vi sfido a trovare una spiaggia più bella”.

I bagnanti sono arrivati di buon mattino. In serata è iniziato il ritorno a casa col traffico caratterizzato dalle prime code della stagione.

Più in là, ecco la spiaggia con lo Scoglio di Peppino, un'altra perla della costa del Sarrabus. Anche qui, già a metà mattinata, sono arrivati in tantissimi. “Una meta obbligata”, dice Caterina Sandivari, toscana. "Il mio sogno? Sposarmi in una di queste spiagge”.

"In effetti – dice il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni – qui di matrimoni civili e religiosi negli ultimi anni, ne sono stati celebrati tantissimi: momenti sicuramente indimenticabili: sposarsi con l'acqua o la sabbia sotto i piedi, sta diventando sempre più di moda: un movimento che porta anche economia”.

Tanti turisti e villeggianti della domenica anche a Costa Rei. La stagione è esplosa in anticipo con le temperature che da alcune settimane sfiorano i 40 gradi.

