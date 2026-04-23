Il consigliere uscente Marcello Malloru è il candidato a sindaco della lista “Nuovi Orizzonti per Burcei”. Ex vice sindaco del paese, attuale assessore al Bilancio del Comune di Assemini, ingegnere, Malloru si propone «con una lista composta da lavoratori, diplomati, laureati e studenti che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie esperienze per costruire un progetto amministrativo serio e vicino alle esigenze della comunità».

Il programma da presentare agli elettori in vista del voto del 7 e dell'otto giugno? «Il miglioramento dei servizi essenziali, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, con particolare attenzione alla viabilità e alla riduzione dell’isolamento del territorio; il sostegno all’economia locale, alla pastorizia, all’agricoltura e alle attività produttive. Tra le proposte, inoltre, la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, la creazione di una rete coordinata di eventi e sagre in collaborazione con i comuni del Gerrei e del Sarrabus e il rafforzamento del ruolo delle associazioni locali, considerate un punto di riferimento fondamentale per la vita del paese».

Marcello Malloru dice che «non mancano iniziative rivolte ai giovani, con strumenti di partecipazione attiva e percorsi di orientamento, e agli anziani, con progetti dedicati alla socialità e alla trasmissione delle tradizioni. Tra i progetti, il programma prevede un intervento immediato sul Decoro Urbano, attraverso un piano di pulizia delle strade, urbane e rurali, sfalcio dell'erba e sistemazione delle buche. Il nostro obiettivo è ridare un’identità a Burcei. Lo faremo ripartendo da un simbolo: la nuova Piazza Repubblica con la sua Fontana storica. Vogliamo ripristinare quello scorcio di storia e restituire ai burcesi una piazza vera, nel senso più stretto del termine. La nuova piazza sarà l’input per far rinascere vecchie abitudini che ci mancano La piazza Repubblica riprenderà il suo ruolo storico. Non un incrocio, non un non-luogo, ma una piazza dove tornare a tessere quelle relazioni di comunità che da troppo tempo non ci appartengono più. Non promettiamo soluzioni facili, ma impegno, serietà e lavoro concreto per Burcei».

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