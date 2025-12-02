Scontro frontale fra due auto col successivo tamponamento di una terza macchina.

Sette le persone coinvolte nell'incidente, quattro i feriti in codice rosso – due in condizioni più preoccupanti - tra cui una ragazza incinta all’ottavo mese e un bambino di 10 anni.

Lo schianto all'ingresso della galleria Arcu Sa Ruxi, al chilometro 10 della Statale 125 Var, la Nuova Orientale, in territorio di Maracalagonis all'altezza di Geremeas.

L’Anas ha chiuso la strada e deviato il traffico sulla viabilità provinciale tra gli svincoli di Geremeas (km 8) e Solanas (km 15).

Ancora da chiarire la dinamica, sul posto stanno intervenendo i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

I feriti sono stati portati al Brotzu e al Policlinico.

