Al termine di una lunga seduta, il Consiglio comunale di Maracalagonis ha approvato l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sarà quindi questo ente ad operarsi per riscuotere quanto dovuto.

Hanno votato a favore la maggioranza e il gruppo di minoranza capeggiato da Saverio Pinna.

Una sola astensione, quella di Gregorio Contini sempre di minoranza. "Mi astengo – ha spiegato – perchè l'utente non può essere sollecitato a pagare le tasse comunali dopo anni, ma subito”.

Al termine della riunione la Giunta ha annunciato la sua decisione di inviare ai cittadini una lettera per spiegare il significato della decisione presa in Consiglio.

In una dichiarazione ai cittadini, il sindaco Francesca Fadda annuncia: “Sto predisponendo una lettera aperta a tutti che troverete comodamente nelle vostre case e sui social prossimamente in cui vi renderò noti del provvedimento del Consiglio comunale e delle riscossioni a cui si deve adempiere per legge e per le imminenti scadenze degli uffici che ovviamente non dipendono da noi”.

“È giusto – aggiunge Fadda – che ogni cittadino prenda coscienza e sappia che io, né questa amministrazione comunale né gli amministratori in genere sono esattori tasse e per questo spiegherò fase per fase cosa è accaduto negli anni”.

