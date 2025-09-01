la manifestazione
01 settembre 2025 alle 21:15
Maracalagonis, torna la sagra del pane e del pomodoroVerrà inaugurata sabato alle 17
Attesa a Maracalagonis per l'undicesima edizione della sagra del paese e del pomodoro in programma per sabato e domenica su iniziativa della Pro Loco, con la collaborazione del Comune e di diversi collaboratori.
In programma appuntamento culturali, mostre, assaggi, il pranzo per domemica, l’esposizione dei prodotti agroalimentari ed artigianali e l’ apertura degli stand presso le vie del paese. La rassegna verrà inaugurata sabato alle 17.
