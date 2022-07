Una serata fra sport e amicizia quella che si è svolta oggi a Maracalagonis.

Voluto dalla società Atletica Maracalagonis con la collaborazione del Comune, si è svolto il secondo Memorial Piga con gare di corsa sino agli ottomila metri e con la partecipazione su diverse distanze anche di ragazzini e di anziani. In mezzo i campioni, quelli che hanno conquistato il pubblico di Maracalagonis.

Tra i vincitori Valentina Pedditzi, Rainda Nieddu, Oualid Abdalkader (negli otto chilometri): quest'ultimo ha avuto la meglio su Deias, Melis e Lagana al termine di una gara durissima, resa ancora più difficile dal caldo afoso.

Una serata magica col paese trasformato in una pista di atletica leggera.

A fine gara, tutti nella monumentale Casa Cocco per la premiazione alla presenza del sindaco Francesca Fadda e di Lucia Mascia, presidente della società organizzatrice.

In gara amatori, ragazzini, anziani e campioni che si sono cimentati in diverse distanze. E alla fine, applausi per tutti, da parte di chi ha lasciato il mare per non mancare all'appuntamento.

