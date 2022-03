Incidente stradale in serata nelle campagne di Maracalagonis.

Due le auto coinvolte nello scontro, con due feriti (un uomo e una donna), accompagnati in codice giallo al Brotzu di Cagliari da due ambulanze del 118. Illeso il conducente della seconda macchina, un giovane di 28 anni.

L'incidente nella strada di penetrazione agraria di "Sa sedda de sa donna": i due mezzi si sono scontrati per cause in via di accertamento. Immediato l'allarme e l'arrivo dei carabinieri della Stazione di Maracalagonis e delle ambulanze del 118.

Le condizioni dei feriti non destano preoccupazione: in serata erano in corso comunque ancora gli accertamenti sanitari.

© Riproduzione riservata