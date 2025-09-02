scuola
02 settembre 2025 alle 21:37
Maracalagonis, rimandate al 15 settembre le iscrizioni alla mensa scolasticaPossibile online sia la nuova iscrizione che il rinnovo per gli iscritti
Rimandate al 15 settembre le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 di Maracalagonis. Sarà possibile procedere, in modalità telematica, sia con le nuove iscrizioni, sia con il rinnovo dell'iscrizione per coloro che sono già iscritti.
L’obiettivo è consentire agli studenti la permanenza presso i plessi scolastici frequentati, nel caso di svolgimento di attività che preveda il tempo pieno, o i rientri pomeridiani.
