Rimandate al 15 settembre le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 di Maracalagonis. Sarà possibile procedere, in modalità telematica, sia con le nuove iscrizioni, sia con il rinnovo dell'iscrizione per coloro che sono già iscritti.

L’obiettivo è consentire agli studenti la permanenza presso i plessi scolastici frequentati, nel caso di svolgimento di attività che preveda il tempo pieno, o i rientri pomeridiani.

