Non è mancata la commozione quando il parroco don Elvio Puddu ha dato la sua benedizione sotto le stelle e quando il sindaco Francesca Fadda ha tagliato il nastro: stasera a poche centinaia di metri dall'abitato di Maracalagonis è stato inaugurato il "Parco Craboni", un’'oasi di verde e di giochi per bambini, giovani, anziani e famiglie.

La serata è poi andata avanti con uno spettacolo musicale del gruppo Klan nell'anfiteatro dove sono stati ricavati anche posti a sedere. Un parco creato con un'area giochi per bambini, un'area fitness con attrezzi ed ellittica, un anfiteatro con platea e spalti con vista mare. Realizzati anche un percorso attrezzato per sportivi, una pineta con tavoli pic nic, l'impianto irriguo e di illuminazione. In costruzione un'area cani sul lato pineta. Il parco è interamente video sorvegliato.

“Un sogno che si realizza, un’idea - è detto in un comunicato - portata avanti dal sindaco defunto Mario Fadda, finanziato anni fa dalla Regione Sardegna e da contributi del Comune”.

"Il parco – ha detto il sindaco Francesca Fadda - ha preso finalmente vita: potrà ospitare momenti di svago, di libertà. Da non perdere il panorama mozzafiato verso Cagliari e il mare. Ringrazio tutti quanti hanno dato il loro impegno per la realizzazione di questo progetto. A breve seguirà una manifestazione di interesse per la gestione di un area dedicata alla somministrazione di pasti e bevande”.

La festa è iniziata poco prima delle 21 con l'arrivo delle Vespe di una associazione di Maracalagonis. Poi la benedizione impartita da don Puddu e come detto il taglio del nastro da parte della sindaca, alla presenza di assessori e consiglieri e dei cittadini.

