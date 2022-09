Anche il ministro della Cultura Dario Franceschini ieri notte alla Sagra del pane e del pomodoro a Maracalagonis. Ricevuto dal sindaco Francesca Fadda, ha incontrato dirigenti della Pro Loco, intrattenendosi alla sagra che, giunta all'ottava edizione, si è conclusa a tarda notte con un successo davvero straordinario, promuovendo non solo i prodotti della terra ma anche le straordinarie ricchezze del paese, i suoi laboratori, i suoi musei che hanno proposto antichi strumenti come le launeddas, i ricami, i costumi tradizionali.

Il ministro, accompagnato dalla moglie e che recentemente ha comprato casa a Maracalagonis, ha apprezzato e gradito, ascoltando dal sindaco i programmi su cui si punta per rilanciare l'economia del paese anche attraverso i suoi valori del passato e le sue ricchezze della terra. A Maracalagonis è stato organizzato di tutto con gli assaggi dei prodotti tipici, i vini, la fregula sarda, is culixionis, i dolci, il gattò, i pomodori, il pane: una manifestazione voluta dalla Pro Loco e dal Comune con un successo legato alla straordinaria partecipazione degli artigiani e dei produttori locali e non solo.

Proposti inoltre gli sbandieratori e spettacoli di musica in serata. Una manifestazione che con questo grande successo si è sicuramente ritagliata uno spazio importante fra gli appuntamenti regionali in Sardegna. Una sfida lanciata da Comune, Pro loco e dagli stessi produttori e artigiani che hanno aderito alla manifestazione presentando i loro prodotti.

© Riproduzione riservata