Maracalagonis, due liste per le amministrativeI candidati a sindaco sono Luigi Orrù e Francesca Fadda
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Sono due le liste presentate in Comune per le elezioni amministrative di giugno a Maracalagonis.
La lista "Maracalagonis guarda avanti" propone la candidatura a sindaco dell'agronomo Luigi Orrù. Sedici i candidati a consigliere: Prospero Arzu (noto Massimo), Rosalba Boi, Marco Cantori, Francesca Corona (nota Chicca), Ennio Fogli, Antonio Melis, Elisabetta Melis, Moderana Debora, Gianluca Mudu, Mariangela Perra, Saverio Pinna, Elisabetta Podda, Maurizio Porru, Marcella Salis, Vinicio Sanna, Elena Serreli.
La Lista "Vivere Maracalagonis" si presenta con Francesca Fadda candidata a sindaca. Sedici i candidati a consigliere. Sono Mario Angioni, Salvatore Angioni, Andrea Argiolu, Valerio Bracci, Luigi Cabras (noto Gigi), Francesca Cocco, Maria Paola Corona Ornella Dessì, Antonio Fadda, Giampaolo Frau, Tomasina Farris, Elio Ghironi, Simona Melis, Francesco Pinna, Maria Maddalena Serra, Antonina Usala.