I carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno denunciato a piede libero un 48enne disoccupato, domiciliato di fatto in località Corongiu, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e gestione illecita di rifiuti.

L’indagine è scattata a seguito di alcune segnalazioni pervenute ai militari circa la presenza di autovetture abbandonate in una zona rurale del territorio comunale. I carabinieri, dopo aver verificato la fondatezza delle informazioni, hanno avviato una mirata attività di accertamento, che ha consentito di individuare un’area isolata apparentemente trasformata in una discarica a cielo aperto.

Organizzato un sopralluogo, i militari hanno potuto constatare come, all’interno di un terreno riconducibile all’uomo, fossero custoditi diversi veicoli risultati provento di furto, oltre a numerosi rifiuti speciali e materiali di risulta ammassati in maniera incontrollata e senza alcuna autorizzazione.

Gli accertamenti hanno portato al sequestro dei veicoli, che verranno restituiti ai legittimi proprietari, e al sequestro preventivo dell’area interessata. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per risalire alla provenienza dei materiali rinvenuti e accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

L’operazione testimonia la costante attenzione dei carabinieri verso la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, ambiti nei quali l’Arma è quotidianamente impegnata attraverso servizi di controllo mirati e una presenza capillare che consente di intercettare tempestivamente situazioni di degrado o illegalità, contribuendo così alla sicurezza e al decoro delle comunità locali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata